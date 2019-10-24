Sevgili Geçmiş oyuncuları ve konusu

STAR TV'nin yeni dizisi Sevgili geçmiş iddialı kadrosu ile izleyici karşısına çıkacak. Cuma akşamı yayınlanacak olan dizide sevilen isimler er alıyor.

“Sevgili Geçmiş” üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI

ECE USLU (Cahide Esen Karalar)

Cahide’nin mutlu hayatı bir anda kocasının ölümüyle yıkılır. Bunlar olduğu sırada biri 3, diğeri 2 yaşında, sonuncusu ise henüz 6 aylık üç kızı vardır. 24 yıl ceza alır. Onun hayatı bitmiştir, çocuklarının yetimhaneye verilmesini kabul eder, cezaevinde büyümelerini istemez.

EMRE KINAY (Cemal Karalar)

Çilem, İpek ve Deren’in amcasıdır. Sistemlidir, kuralcıdır. Oyun kurmayı iyi becerir. İsteklerinin yapılmasını ister. Gücü kullanmayı, insanları yönetmeyi, manipüle etmeyi iyi bilir.

SEVDA ERGİNCİ (İpek Gencer)

Üç kız kardeşin ortancası olan İpek, Güneşli Bahçe’ye evlatlık verilmiştir, fakat bunu o gizemli mektubu alıncaya kadar bilmemektedir. Tekin Malik’in hayatlarına girmesiyle ailesi bütün mal varlıklarını kaybederler. Üniversiteyi bitirince Tekin Malik’in yanında çalışmaya başlar ve kısa süre sonra da aralarındaki yaş farkına rağmen sevgili olurlar.

SEÇKİN ÖZDEMİR (Sinan Malik)

Açık sözlüdür. Paradan nefret eder. Herhangi bir yerde herhangi bir şekilde, kendisinden güçsüz bir insanı ezmeye çalışan bir zorbaya rastlarsa dayanamaz. Muhakkak karşı çıkar ve eziyet gören kişiyi zorbanın elinden kurtarmaya girişir. Bunun için ne gerekiyorsa göze alır.

Bağlanmayı sevmez, yalnızlık onun için vazgeçilmezdir. En büyük tutkusu denizdir.

MELİS SEZEN (Deren Kutlu)

Deren, çok akıllı, disiplinli ve çalışkandır. Zengin bir ailede üst sınıf alışkanlıklarıyla büyüdüğünden, modern, kültürlü, nazik biridir. Tıp fakültesinden çok iyi dereceyle mezun olmuştur.

Güzeldir, bakımlıdır ama kendisini göstermesini pek bilmez. Hiç aşık olmamıştır. Ta ki Kenan ile tanışana kadar. Karşılaştıkları andan itibaren birbirinden etkilenirler.

BURAK YAMANTÜRK (Kenan Soykan)

Güneşli Bahçe’nin bıçkın delikanlısı Kenan, gayri meşru işlere bulaşmak zorunda kalır. Zamanla kendi ayakları üzerinde durmayı başarır ama yine bildiği, öğrendiği yollarla. Artık alacak tahsilatı, çek senet işleri yapan biridir.Sert görünümünün ardında, nüktedan biri yatar. Başından birçok aşk macerası geçmiştir ama birine bağlanmak ona göre değildir. Ta ki Deren’le tanışana kadar. Kendisinden oldukça farklı bu şehirli kadına âşık olur.

ÖZGE ÖZACAR (Azra Yılmaz)

Üç kız kardeşin kız kardeş olmayanıdır Azra...Bir barda şarkı söyleyerek para kazanır. Bir albüm yapmak en büyük tutkusudur. Onu bilenler Azra’yı karşılarına almayı pek tercih etmezler; bilirler ki Azra arızadır. Üç kız kardeşin en küçüğü olan Çilem’le aynı yurtta büyümüştür.

Güneşli Bahçe’ye geldikten sonra ilk karşılaştığı kişi olan Mahir onun dikkatini çeker fakat Mahir’in aslında çocukluğundan bu yana İpek’e aşık olduğunu anlaması çok uzun sürmez.

BURAK ÇELİK (Mahir Denizhan)

Mahir kasaba tarafından çok sevilen, saygı duyulan bir adamdır. Adalet duygusu her zaman ön plandadır. İnsanlar için iyilik yapmak, onlara yardım etmek onun için özel bir durum değil olağandır. Diğer insanlarla yakın bir ilişkisi olmasına rağmen yalnızlıktan hoşlanır.

Mahir için dönüm noktası, Azra’nın kasabaya gelmesidir. Sakin, düzenli bir hayat yaşarken hayatı Azra ile tanışmasından itibaren değişir.

ELİFCAN ONGURLAR (Çilem Akan)

Üç kız kardeşin en küçüğü… Azra ile beraber büyümüş ve hep Azra tarafından kollanmıştır. Çilem, göründüğü saf kızın arkasına saklanmayı iyi bilir. Belki bunu planlayarak yapmaz ama böyle yaşamaya alışmıştır. Masum yüzündeki keder de bunu her zaman desteklemiştir.

Yetim olarak büyümesi onun hayattaki en büyük silahıdır; o bir yetimdir ve hayattaki tüm iyi şeyleri o hak etmektedir. Çilem içten içe her zaman buna inanmıştır. Bu yüzden de içinde giderek onu kötülük yapmaya kadar vardıracak büyük bir kıskançlık saklar.