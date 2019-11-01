Sevgili Geçmiş oyuncularından Ece Uslu kimdir, kaç yaşında?

Beyazperdeye ilk adımını ise 1991 yılında, Kadir İnanır'ın başrolünü oynadığı “Ah Gardaşım” filmi ile attı. Mehmet Aslantuğ ile birlikte rol aldığı, Bedii Faik'in “Yalancı” adlı romanının sinema uyarlaması kariyerinde bir dönüm noktası olmuştu. İlk başrolünü ise 1993 yılında “Kıvılcım” adlı filmde bir üniversite öğrencisini canlandırarak Tarık Tarcan ile paylaştı. 1995 yılında yayınlanan ve zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan “Sahte Dünyalar” adlı dizide de 200 bölüm boyunca rol alan sanatçı, 1996 yılında “Kara Melek”, 2000 senesinde “Üç Kadın” ve 2002 yılında başrolünü üstlendiği “Zerda” adlı dizilerdeki performansları ile başarısını perçinledi. 2012 Bulutların Ötesi isimli projede yer alan Ece Uslu 2013 Yılında başlayan ve halen devam etmekte olan Karagül dizisi ile gerek Türkiye'de gerekse birçok ülkede canlandırdığı "Ebru" karakteri ile sevenleri ile olmakta. Sanatçı 1991 yılında “Ah Gardaşım” ve “Diplomat” 1992 yılında “Sarı Tebessüm” 1994 yılında “Yalancı”, 2000 yılında “Güle Güle”, 2004 yılında “Büyü”, 2008 yılında “Son Ders” ve 2012 yılında “Erik Zamanı” adlı filmlerde rol alan Ece Uslu ayrıca “Üçüncü Türden Yakın İlişkiler”, “Ayıp Ettik”,“Medya Maymunları” ve “Tom, Dick ve Harry” adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.

Rol aldığı oyunlar



Patron Kim? (oyun) : Carlo Goldoni - Tiyatro Akla Kara - 2012

Tom,Dick&Harry : Ray Cooney - Tiyatro Akla Kara - 2011

Medya Maymunları : Joe Penhall - Talimhane Tiyatrosu - 2010

Ayıp Ettik : Uğur Yağcıoğlu - R.E.S.T. Oyuncuları - 2007

Üçüncü Türden Yakın İlişkiler : Uğur Uludağ - E.S.E.K. - 2001



Filmografi



Sevgili Geçmiş (2019-) (tv dizisi)

Dayan Yüreğim (2017) - (tv dizisi)

Vezir Parmağı (2016) - Feride (tv filmi)

Karagül (2013-2016) - Ebru Şamverdi

Bulutların Ötesi (2012) - Elif Karaca

Erik Zamanı (2011) - Anne (tv filmi)

Kızım Nerede (2010-2011) - Suna Demiray

Son Ders: Aşk ve Üniversite (2008) - Soley

Ayıp Ettik (2008)

Elveda Derken(2007) - Lale

Sırça Köşk (2006) - Cahide Kutlu

Üç Kadın - (2005)

Ölümüne Sevdalar - (2005) - Nina

Büyü (film) (2004) - Aydan

Aşkımızda Ölüm Var (2004) -Avukat Pervin

Zerda(2002) - Zerda Eroğlu

Bana Abi De (2002) - Zeynep

Benimle Evlenir Misin (2001)

Üç Kadın 2 (2000) Gülşen (tv filmi)

Üç Kadın 1 (2000) Gülşen (tv filmi)

Güle Güle (2000)

Rüzgar Gülü (1999) (tv filmi)

Fırat (1997)

Kara Melek (1996) - Şule Saylan

Anılardaki Sevgili (1996)

Sahte Dünyalar (1995) - Evrim Şenoğlu

Gökkuşağı (1995) - Tülin

Mirasyediler (1995)

Yahya Kaptan (1995)

Yalancı (1994) (tv filmi)

Sevgili Ortak (1993) - Selma

Rumuz Sev Beni - (1993)

Kıvılcım (1993) - Duygu

Son Söz Sevginin (1993) - Neriman

Sarı Tebessüm (1992)

Ah Gardaşım (1991)

Ana - (1991) - Spiker

İz Peşinde (1989) Neriman