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15.11.2019 - 12:20 |

Sevgili Geçmiş yeni fragman | Azra tehlikede...

Sevgili Geçmiş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV'de ekrana gelen Sevgili Geçmiş yeni bölümünde Azra tehlikede. İşte Sevgili Geçmiş yeni bölümünde yaşanacaklar...

Sevgili Geçmiş yeni fragman | Azra tehlikede...

Cuma akşamları yayınlanan Sevgili Geçmiş yeni bölümünde heyecan dorukta. Sevgili Geçmiş 4. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fabrikanın yanması, ürünlerin telef olmasıyla İpek zor durumda kalmıştır. Kızlar parayı toplamak için seferber olurlar. Deren kardeşine yardım etmek için büyük bir fedakarlık yapması gerektiğinin farkındadır. Kenan ise fabrikayı kimin yaktığını bulmakta kararlıdır. Cemal cezaevinin kapısında heyecanla Cahide’nin çıkışını bekler ama gelen sarsıcı haberle Çilem’i kurtarmak için ayrılmak zorunda kalır. Cahide cezaevinden çıkar. Cemal’in kızlarına zarar vermemesi için ortadan kaybolmaya karar verir. Cemal Cahide’nin izini kaybeder. Cahide gittiği yerde kendisini bekleyen sürprizden habersiz İzmir’den ayrılır. İpek parayı bulmak için bir plan yapar ve harekete geçer, ancak onun Tekin ile buluşacağını düşünen Sinan, İpek’in tek başına gitmesine izin vermez. Cemal ile Çilem’den Azra’nın yerini öğrenen Okan’ın adamlarıyla Güneşli Bahçeye gelmesi işleri fena halde karıştırır. Azra tehlikededir..

SEVGİLİ GEÇMİŞ FRAGMAN

"Simgelerin köprüsü" su üstünde yükseliyorTamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları, deniz içindeki çalışmalarının ardından başlatılan montajlarla su üstünde yükselmeye devam ediyor.
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