Sevgili Geçmiş yeni fragman | Sevgili Geçmiş dizisi nerede çekiliyor? Oyuncular kimler?

Cuma akşamları yayınlanan Sevgili Geçmiş 5. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Sevgili Geçmiş yeni böümünde neler olacak? Sevgili Geçmiş dizisi ne zaman çekilecek?

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevgili Geçmiş dizisinin büyük bölümü İzmir'in Urla ilçesinde çekiliyor. Urla'nın yanı sıra Karaburun, Çeşme ve Konak'ta da çekimler yapılıyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemal sonunda Cahide’yi bulmuştur. Cahide, Cemal’den kızlarının yerini öğrenmek ister ama Cemal söylemez. Azra, başka kimsenin canı yanmasın diye Okan’ın yanında kalmaya karar verir. İpek ve Deren ona ulaşsa da Azra’yı geri dönmeye ikna edemezler.

Cemal’den kızlarının yerini öğrenemeyen Cahide, yanında kaldığı Afet’ten yardım ister. Afet, Cahide’nin İpek’in gerçek annesi olduğunu öğrenince onu Güneşlibahçe’den uzaklaştırmanın yollarını arar.

Cemal, Cahide’nin karşısına çıkar. Onu kızlarına götürmek istediğini söyler ancak daha önce bilmesi gereken bir şey vardır. Öğrendiği şey Cahide’yi perişan eder.

SEVGİLİ GEÇMİŞ FRAGMAN

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ece Uslu

Cahide Esen Karalar

Emre Kınay

Cemal Karalar

Sevda Erginci

İpek Gencer

Seçkin Özdemir

Sinan Malik

Melis Sezen

Deren Kutlu

Burak Yamantürk

Kenan Soykan

Özge Özacar

Azra Yılmaz

Burak Çelik

Mahir Denizhan

Elifcan Ongurlar

Çilem Akan