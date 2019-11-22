Sevgili Geçmiş yeni fragman | Sevgili Geçmiş dizisi nerede çekiliyor? Oyuncular kimler?
Sevgili Geçmiş 5. bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV'de ekrana gelen Sevgili Geçmiş yeni bölümünde Cahide kızlarını bulabilecek mi merak konusu. Sevgili Geçmiş dizisi izleyicileri ise dizinin nerede çekildiğini ve oyuncularının kim olduğunu araştırıyor. İşte Sevgili Geçmiş dizisi hakkında merak edilenler...
Cuma akşamları yayınlanan Sevgili Geçmiş 5. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Sevgili Geçmiş yeni böümünde neler olacak? Sevgili Geçmiş dizisi ne zaman çekilecek?
SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sevgili Geçmiş dizisinin büyük bölümü İzmir'in Urla ilçesinde çekiliyor. Urla'nın yanı sıra Karaburun, Çeşme ve Konak'ta da çekimler yapılıyor.
SEVGİLİ GEÇMİŞ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cemal sonunda Cahide’yi bulmuştur. Cahide, Cemal’den kızlarının yerini öğrenmek ister ama Cemal söylemez. Azra, başka kimsenin canı yanmasın diye Okan’ın yanında kalmaya karar verir. İpek ve Deren ona ulaşsa da Azra’yı geri dönmeye ikna edemezler.
Cemal’den kızlarının yerini öğrenemeyen Cahide, yanında kaldığı Afet’ten yardım ister. Afet, Cahide’nin İpek’in gerçek annesi olduğunu öğrenince onu Güneşlibahçe’den uzaklaştırmanın yollarını arar.
Cemal, Cahide’nin karşısına çıkar. Onu kızlarına götürmek istediğini söyler ancak daha önce bilmesi gereken bir şey vardır. Öğrendiği şey Cahide’yi perişan eder.
SEVGİLİ GEÇMİŞ FRAGMAN
SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI KİMLER?
Ece Uslu
Cahide Esen Karalar
Emre Kınay
Cemal Karalar
Sevda Erginci
İpek Gencer
Seçkin Özdemir
Sinan Malik
Melis Sezen
Deren Kutlu
Burak Yamantürk
Kenan Soykan
Özge Özacar
Azra Yılmaz
Burak Çelik
Mahir Denizhan
Elifcan Ongurlar
Çilem Akan