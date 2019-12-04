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04.12.2019 - 16:05 | | DHA

Sevgilisi tarafından öldürülen Leyla, toprağa verildi!

Adana’da ayrılmak istediği sevgilisi Yakup E. (29) tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen Leyla B. (30), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Sevgilisi tarafından öldürülen Leyla, toprağa verildi!

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'ta meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinden Adana'daki ablasının yanına gelen, 2 çocuk annesi Leyla B., burada tanıştığı Yakup E. ile iddiaya göre sevgili oldu. Leyla B., bir süre sonra Yakup E.'ye ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılık talebini olumsuz karşılayan Yakup E., Leyla B.'ye kendisini evden alıp, Hatay'daki ailesine götüreceğini söyledi. Leyla B., bunu kabul edince Yakup E. de eve geldi. Burada ikili arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yakup E., yanında getirdiği pompalı tüfekle Leyla B.'yi başından vurdu. Yakup E., daha sonra aynı silahı kendisine çevirip, ateşledi.

Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Leyla B. ile Yakup E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Leyla B. ve Yakup E.'nin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere götürüldüğü Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından gerginlik olmaması için farklı saatlerde ailelere teslim edildi. Yakup E., dün Adana’da toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aile yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Hatay’ın Dörtyol ilçesine getirilen Leyla B.’nin cenazesi ise, Yeşil Mahallesi'ndeki Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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