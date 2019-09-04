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04.09.2019 - 18:17| DHA

Sevgilisinden ayrılınca intihara kalkıştı

Kayseri'de sevgilisinden ayrılınca bunalıma girerek iş hanının 5'inci katında pencereye çıkıp, intihara kalkışan Ş.D. (28) adlı kadın, 1 saat süren çalışma ile ikna edildi.

Sevgilisinden ayrılınca intihara kalkıştı

Ş.D., saat 16.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan, Adem Çilsal İşhanı'nın 5'inci katındaki aydınlatma penceresine çıkarak intihara kalkıştı.

Pencereden sarkan kadını görenler polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, Ş.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Ş.D., sevgilisinden ayrıldığını söyleyerek, onun gelmesini istedi. Ş.D., 5'inci katın penceresinden sarkıp, 4'üncü katın penceresine atladı.

Sevgilisinden ayrılınca intihara kalkıştı


Bu sırada çevrede toplananlar, cep telefonları ile kadını görüntülemeye çalıştı. Bazı kişiler de sosyal medyada canlı yayın yaptı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile ikna edilen Ş.D., pencereden içeriye çekildi. Kadın, kontrol için hastaneye götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Bakan Selçuk tanıttı! İşte tasarım öğretmenler odasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulları, bahçesiyle, öğretmenler odasıyla, çevresiyle, bütün paydaşlarıyla bir büyük hayat sahnesi olarak görüyoruz. Bundan dolayı da öğretmenimizin bu hayat sahnesinde mutlu, mesut olması, daha huzurlu olması bizim için çok değerli. Öğretmenler odası, huzur odası, huzur adası olmalı." dedi.
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