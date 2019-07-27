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27.07.2019 - 13:15| DHA

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kız kendini astı!

Antalya'da, iddiaya göre, sevgilisi tarafından aldatıldığını düşünen Emine G., emlak ofisinin deposunda tavana bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kız kendini astı!

Olay, sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Elmalı Hamdi Yazır Caddesi'ndeki emlak ofisinde meydana geldi. Emine G., birlikte yaşadığı sevgilisi emlakçı M.T. ile dün akşam, bir yakınının düğününe gidip alkol adı. Para ve aldatma gibi konular konuştukları öne sürülen ikili, tartışmaya başladı. İkili, düğünden çıkıp, sabaha karşı emlak ofisine geldi. M.T. uyurken, Emine G. ise depo kısmına indi. Uyandığında Emine G.'yi göremeyen M.T., sevgilisini aramaya başladı. Depo bölümüne inen M.T., Emine G.'yi iple tavana asılı halde buldu. İpi kesip Emine G.'yi indiren M.T., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Emine G.'nin yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Emine G.'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. M.T. ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

 

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