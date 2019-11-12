Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanı danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı. Resmi Gazete'de yer alan kararın ardından vatandaşlar yeni danışman Karaoğlu hakkındaki detaylara ulaşmaya çalıştı. Peki, Şeyda Nur Karaoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

ŞEYDA NUR KARAOĞLU KİMDİR?

Çeşitli bakanlıklarda yapılan atamaların ardından Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu getirildi. Rize’nin Çayeli'li olan Karaoğlu 2011 – 2014 yılları arasında Londra Üniversitesi'nde bulundu. Ardından Harvard Üniversitesi, Jean Monnet Fransız Lisesi ve Colombia Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Şeyda Nur Karaoğlu Pazarlama Uzmanı olarak biliniyor. George Washington Üniversitesi'nde 2018 yılında İslamafobi ile alakalı makale kaleme almıştır.