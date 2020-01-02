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02.01.2020 - 11:01 | | İHA

Seyir halindeki otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.

Seyir halindeki otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Hüsnü Şekercioğlu idaresindeki 06 PR 044 plakalı otomobil, Bilecik merkezden İstasyon Mahallesine seyir halindeyken Akasya Altı mevkiine geldiğinde sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç ilk olarak orta refüje çarptı, ardından takla artarak yol kenarına savruldu.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımı ile kaldırıldı.

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