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06.10.2019 - 16:09 | | İHA

Seyir halindeyken lastiği patladı! Yaralılar var

Erzurum’da bir araç seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu kaza yaptı. Kazada araç içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Seyir halindeyken lastiği patladı! Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre Erzurum’dan Tortum istikametine ilerleyen 25 DK 425 plakalı aracın ön lastiği bilinmeyen bir sebepten patladı. Lastiğin patlaması üzerine araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüje ardından istinat duvarına vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan kişiler ekiplerin çabası sonucunda çıkartılarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

TIR durağa daldı: Ölü ve yaralılar varSakarya’nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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