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14.08.2019 - 05:15| AA

Seyir tepesi sonu oldu! 300 metrelik uçurumdan düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 300 metrelik uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti.

Seyir tepesi sonu oldu! 300 metrelik uçurumdan düştü

 

Hilmi Köse (24) ve arkadaşları G.G. (24) ile Y.S. (28), Osmaniye Mahallesi Gürlek mevkisinde bulunan seyir tepesine gitti.

Tepeden çevreyi izleyen Köse, iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Bunun üzerine G.G. ve Y.S. Köse'yi kurtarmak için uçuruma inmeye çalıştı. Belli bir noktada mahsur kalan ve yukarıya da çıkamayan G.G. ve Y.S. telefonla itfaiye ekiplerine haber verdi.

Seyir tepesi sonu oldu 300 metrelik uçurumdan düştü

Olay yerine gelen ekipler G.G. ve Y.S'yi kurtardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin de destekleriyle yapılan aramalarda yaklaşık 5 saat sonra Köse'nin cansız bedenine ulaşıldı.


Seyir tepesi sonu oldu 300 metrelik uçurumdan düştü

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