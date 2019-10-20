20.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Seyirciyle izlediler
Başrolünü Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur’un paylaştığı, kadrosunda İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon’un da yer aldığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi, ilk haftasında 1 milyon 206 bin 402 seyirci rakamına ulaştı.
Oyuncular, önceki akşam sinemaseverlere bir sürpriz yaparak, filmi onlarla birlikte izledi. İynemli, “Bu başarı ekip işi. Çok emek harcadık. Emeklerimizin karşılığını almak ve insanların beğenisini görmek çok keyifli” diye konuştu.