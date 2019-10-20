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20.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Seyirciyle izlediler

Başrolünü Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur’un paylaştığı, kadrosunda İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon’un da yer aldığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi, ilk haftasında 1 milyon 206 bin 402 seyirci rakamına ulaştı.

Seyirciyle izlediler

Oyuncular, önceki akşam sinemaseverlere bir sürpriz yaparak, filmi onlarla birlikte izledi. İynemli, “Bu başarı ekip işi. Çok emek harcadık. Emeklerimizin karşılığını almak ve insanların beğenisini görmek çok keyifli” diye konuştu. 

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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