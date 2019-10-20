Seyirciyle izlediler

Oyuncular, önceki akşam sinemaseverlere bir sürpriz yaparak, filmi onlarla birlikte izledi. İynemli, “Bu başarı ekip işi. Çok emek harcadık. Emeklerimizin karşılığını almak ve insanların beğenisini görmek çok keyifli” diye konuştu.