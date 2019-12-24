Şeyma Subaşı yaşı - boyu kaç? Şeyma Subaşı sevgilisi kim?

2 Temmuz 1990'da Samsun'da doğan Şeyma Subaşı sosyal medya fenomeni ve 1.74 m boyunda. Bir döneme damga vuran ‘Var mısın Yok musun?’ yarışmasına katılan Şeyma Subaşı, 2008 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ün kazanmaya başladı.

'Var Mısın Yok Musun' adlı yarışma programının ardından Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, 'Yok Böyle Dans' adındaki yarışmada kostüm tasarımcılığı görevini üstlendi.

16 yaşından beri ünlü tasarımcıların moda defilelerinde boy gösteren Şeyma Subaşı, 2014 yılında kendi moda markasını kurarak İstanbul Mercedes Benz Fashion Week’te ilk defilesini gerçekleştirdi.

2013 yılında, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin ''Melisa'' adında kızları dünyaya geldi. 2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi ve 1 yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşandılar. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı.

Instagram'da 3 milyon takipçisi var ve YouTube kanalı Ekim 2019’da açıldı.