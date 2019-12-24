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24.12.2019 - 14:38 |

Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" şarkısında "Sen ağlama dayanamam / Ağlama göz bebeğim …" dizeleri nasıl devam eder? 20.30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı 24 Aralık

24 aralık 2019 20.30'da yapılacak Hadi canlı bilgi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" şarkısında "Sen ağlama dayanamam / Ağlama göz bebeğim …" dizeleri nasıl devam eder? İşte bu akşam yapılacak Hadi ipucu sorusunun cevabı..

Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" şarkısında "Sen ağlama dayanamam / Ağlama göz bebeğim …" dizeleri nasıl devam eder? 20.30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı 24 Aralık

Hadi canlı bilgi yarışmasında yarışmacılara soruları cevaplamak için 10 saniye tanınıyor. Doğru cevabı bilenler arasında önceden belirlenen ödül eşit olarak dağıtılıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla indirerek yarışmaya katılım sağlanabiliyor. Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da; hafta sonu ise 20.30'da oynanıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının bugün 20.30'da yapılacak yarışmasında sorulacak ipucu sorusu belli oldu.

24 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU 20.30

Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" şarkısında "Sen ağlama dayanamam / Ağlama göz bebeğim …" dizeleri nasıl devam eder?

24 ARALIK HADİ İPUCU CEVABI 20.30

Sana kıyamam

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