Sezin Erbil kaç yaşında? Sezin Erbil eşi kim? kiminle evli?

Sezin Erbil 1982 yılında dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbil-Muhsine Kamiloğlu çiftinin kızıdır. Mehmet Ali Erbil'in diğer evliliklerinden olan Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında iki kardeşi var. Mehmet Ali Erbil'in ilk eşi Muhsine Kamiloğlu’ndan olan büyük kızı Sezin Erbil, dün akşam anne oldu. Evren Yazgan ile evli olan Erbil, özel bir hastanede gerçekleştirdiği doğum sonrasında kızı Elisa’yı kucağına aldı.

SEZİN ERBİL KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil doğum yaptı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Sezin Erbil 37 yaşında. Peki Sezin Erbil kiminle evli?

SEZİN ERBİL KİMİNLE EVLİ?

Bir dönem şarkıcı Alişan ile beraber olan ancak sürpriz bir kararla ayrılık kararı alan Sezin Erbil, 2009 yılında çocukluk arkadaşı Evren Yazgan ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda hayatını birleştirdi. İş adamı olan Evren Yazgan, Ispartaspor'un eski başkanı Atakan Yazgan'ın oğlu.

Sezin Erbil, blog yazarı ve mücevher tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Ayrıca takı tasarımları yapmakta ve bunları ünlü bir e-ticaret markasının sitesi üzerinden satışa sunmaktadır.