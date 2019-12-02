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02.12.2019 - 14:08 | | DHA

SGK'yı 5 milyon lira zarar uğratanlara operasyon

Tekirdağ merkezli 3 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, hasta olmayanlara ilaç yazarak ve rapor düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) 5 milyon liranın üzerinde zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ile hastane çalışanlarının da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

SGK'yı 5 milyon lira zarar uğratanlara operasyon

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında hasta olmayan kişilere piyasa değeri yüksek olan ilaçları reçete yazan ve para karşılığı sağlık raporu veren şüphelilere yönelik Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde görevli doktor ve diğer kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin sağlık kurulu raporu talebinde bulunan kişilere emeklilik, ÖTV indirimi ve çalıştıkları iş yerlerinde pozisyon değişikliği gibi nedenlerle para karşılığı sağlık raporu verdiği tespit edildi.

Yapılan soruşturmada, çok sayıda kişinin hasta temini için aracılık ettiği ve para alışverişinin aracılar üzerinden yapıldığını belirleyen polis ekipleri soruşturma süresince olmayan hastalar adına reçete düzenlenerek SGK’nın 5 milyon liranın üzerinde zarara uğratıldığını belirledi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen yakalama kararlarının ardından, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale'de gözaltına alınan toplam 46 şüpheli, sorguları için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

 

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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