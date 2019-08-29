'Siber zorbalığın' % 34’ü yakın çevreden

Yapılan araştırmada, siber zorbalık farkındalığının çok düşük olduğu ve bunun büyük bir tehlike olduğuna dikkat çekilirken, hazırlanan raporda şu bilgilere verildi: Siber zorbalık hakkında hiçbir fikri olmayanlarla, pek az fikri olanların toplamı yüzde 77. En sık karşılaşılan zorbalık istemediğiniz halde ısrarlı bir şekilde telefonla aranmak veya mesaj almak. Bu şekilde rahatsız edildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 19. İkinci sırada siber ortamda cinsel taciz geliyor. İzni olmadığı halde cinsel içerikli rahatsız edici mesaj aldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 11. Üçüncü sırada yüzde 10’la kişisel verilere izinsiz erişim ve kullanım geliyor. Hepsi toplam olarak değerlendirildiğinde toplumun dörtte birinden fazlası zorbalıkla karşılaşmış.



Farkındalığın düşük olması nedeni ile bir tarafta siber zorbalıkla karşılaşan, öbür tarafta zorba haline dönüşebiliyor. Zorbalık yapanların yüzde 52’si aynı zamanda mağdur. Her iki durumda da davranışın olağan olduğunu düşünebiliyor. Siber zorbalık mağdurlarının yüzde 63’ü kendi başlarına çözüm bulmaya çalışıyor. Erkekler daha fazla içe kapanık ve sorunla kendileri başa çıkmaya çalışıyorlar. Kadınlar ise yakın çevre özellikle aile yardım istemeye veya hukuki yollar aramaya daha fazla yatkınlar. Kadınların hukuki yol aramalarının önemli bir nedeni de karşılaştıkları vakaların erkeklere göre daha sert olması. Siber şiddetle karşılaşanların yüzde 34’ü bu davranışı yakın çevreden, tanıdıklardan geldiğini belirtiyor.