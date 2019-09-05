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05.09.2019 - 11:52| İHA

Sıcak görüntü! Sınırda ABD ile ortak devriye

Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında Türk ve ABD helikopterleri sınırda devriye uçuşu gerçekleştirdi. Bu arada Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleri ile hendek ve tünel kazarken görüntülendi.

Sıcak görüntü! Sınırda ABD ile ortak devriye

Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkiye ve ABD’ye ait helikopterler sınırda devriye uçuşu gerçekleştirdi.

ABD’ye ait 2 helikopter Suriye tarafından gelerek Akçakale ilçesi üzerinde uçtu. Türkiye’ye ait 2 helikopter de Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığından havalanarak ABD helikopterlerine katıldı. Helikopterler, Suriye’nin Telabyad kenti üzerinden uçarak sınır hattında ilerledi. 

Sıcak görüntü Sınırda ABD ile ortak devriye

HENDEK VE TÜNEL KAZMAYA DEVAM EDİYORLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazıyor. Teröristlerin kazdıkları hendekleri, inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgedeki teröristlerin silahlı mücadele için tüm sivillere yönelik silahlandırma çalışması yaptığı öne sürüldü.

Sıcak görüntü Sınırda ABD ile ortak devriye

Sıcak görüntü Sınırda ABD ile ortak devriye

 

600 bin liralık vurgun! Sahte kuponlarla kandırmışlarMersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte kuponlar düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişi, adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerin bugüne kadar yaklaşık 600 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca, çete liderlerinin lüks hayat yaşayıp, pahalı arabalara bindikleri de belirlenmişti.
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