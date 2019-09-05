Sıcak görüntü! Sınırda ABD ile ortak devriye

Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkiye ve ABD’ye ait helikopterler sınırda devriye uçuşu gerçekleştirdi.

ABD’ye ait 2 helikopter Suriye tarafından gelerek Akçakale ilçesi üzerinde uçtu. Türkiye’ye ait 2 helikopter de Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığından havalanarak ABD helikopterlerine katıldı. Helikopterler, Suriye’nin Telabyad kenti üzerinden uçarak sınır hattında ilerledi.

HENDEK VE TÜNEL KAZMAYA DEVAM EDİYORLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazıyor. Teröristlerin kazdıkları hendekleri, inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgedeki teröristlerin silahlı mücadele için tüm sivillere yönelik silahlandırma çalışması yaptığı öne sürüldü.



