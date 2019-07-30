30.07.2019 - 19:57
Sıcak havaya aldanmayın! Cuma günü etkisini gösterecek
Türkiye geneli sıcak havanın etkisinde. Fakat yapılan son uyarılara göre özellikle cuma günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Yurt geneli sıcak havanın etkisinde olsa da perşembe günü balkanlar üzerinden sağanak yağış giriş yapacak. Edirne ve Kırklareli'nde görülecek sağanak yağış cuma günü neredeyse bütün kuzeye yayılacak. Başta İstanbul olmak üzere, Rize'ye kadar sağanak yağış etkisini gösterecek.
PAZAR GÜNÜ GERİ DÖNECEK
Cuma günü etkisini gösterecek sağanak yağış bir gün ara verdikten sonra yine başlayacak. Yağışlı hava kuzeyde etkisini gösterse de Güneydoğ ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak.
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildiDiyarbakır-Bingöl karayolunda Karadeniz Bölgesi’ne mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10’u ağır 25 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.