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30.07.2019 - 19:57

Sıcak havaya aldanmayın! Cuma günü etkisini gösterecek

Türkiye geneli sıcak havanın etkisinde. Fakat yapılan son uyarılara göre özellikle cuma günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış bekleniyor.

Sıcak havaya aldanmayın! Cuma günü etkisini gösterecek

Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Yurt geneli sıcak havanın etkisinde olsa da perşembe günü balkanlar üzerinden sağanak yağış giriş yapacak. Edirne ve Kırklareli'nde görülecek sağanak yağış cuma günü neredeyse bütün kuzeye yayılacak. Başta İstanbul olmak üzere, Rize'ye kadar sağanak yağış etkisini gösterecek.

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Cuma günü etkisini gösterecek sağanak yağış bir gün ara verdikten sonra yine başlayacak. Yağışlı hava kuzeyde etkisini gösterse de Güneydoğ ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak.

Sıcak havaya aldanmayın Cuma günü etkisini gösterecek

Sıcak havaya aldanmayın Cuma günü etkisini gösterecek

Sıcak havaya aldanmayın Cuma günü etkisini gösterecek

Sıcak havaya aldanmayın Cuma günü etkisini gösterecek

Sıcak havaya aldanmayın Cuma günü etkisini gösterecek

 

 

 

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