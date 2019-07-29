MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSıcaklıklar artıyor! Hava durumu bugün nasıl olacak?
29.07.2019 - 10:18

Sıcaklıklar artıyor! Hava durumu bugün nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu açıklamasına göre ülke genelinde yağış beklenmediği iç kesimlerde ise sıcaklıkları 2 ila 4 derece yükseleceği duyuruldu. Marmara Bölgesinde en yüksek sıcaklık 38 derece ile Balıkesir'de yaşanacak. Yurt genelinde en yüksek sıcaklık seviyesi ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülecek. Bölgede sıcaklıklar 40 derece civarında seyrediyor. İşte il il hava durumu raporu...

Sıcaklıklar artıyor! Hava durumu bugün nasıl olacak?

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması beklenirken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Yurt genelinde en sıcak bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak dikkat çekerken Marmara Bölgesinde en yüksek sıcaklık değeri bugün 38 derece ile Balıkesir'de ölçülecek. İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu

BAYBURT °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

 

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza!Eyüpsultan D-100 Karayolu Edirnekapı Mevkii'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralanırken, Ankara İstikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terkedilmiş filmi konusu ve başrol oyuncuları

Terkedilmiş filmi konusu ve başrol oyuncuları

Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda flaş detaylar...

Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda flaş detaylar...

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Bıçaklandı, yakıldı, öldürüldü! Katili 10 yıl sonra...

Bıçaklandı, yakıldı, öldürüldü! Katili 10 yıl sonra...

Sıradaki Haber