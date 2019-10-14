Sıcaklıklar artıyor! Hava durumu bugün nasıl olacak?
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı duyuruldu. Sabah saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi yaşanabileceği bilgisi paylaşıldı. Peki Hava durumu bugün nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu ve son gelişmeler...
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada hava sıcaklıklarında 1 ila 3 derecelik bir artış yaşanmasının beklendiği duyuruldu. Hava sıcaklıklarında yaşanacak yükselişe bağlı olarak sabah saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesinin yaşanmasının beklendiği duyuruldu. İşte il il hava durumu raporu...
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık