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02.10.2019 - 09:09 |

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! İşte il il hava durumu raporu

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve yurt genelinde yağış beklenmediği duyuruldu. Marmara Bölgesinde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken hafta sonundan itibaren sıcak hava yerini yağışa bırakacak. İşte İl il hava durumu raporu...

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! İşte il il hava durumu raporu

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinden seyredeceği duyuruldu. Sıcaklıkların hafta boyunca etkili olması beklenirken hafta sonundan itibaren yurtta yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Batı Akdeniz ve İç Ege, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde İşte il il hava durumu raporu

EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde İşte il il hava durumu raporu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde İşte il il hava durumu raporu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Bugün başlamıştı! Ek sefer de çare olmadıMetrobüs Altunizade durağında iki gündür sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk bitmedi.
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