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03.08.2019 - 04:21| DHA

Sıcaktan bunalan İstanbullular sahillere akın etti

Birçok İstanbullu, sıcak hava ve hafta sonu nedeniyle akşam saatlerinde sahillere akın etti. Şehrin her iki yakasında da genellikle sahilleri tercih eden vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar deniz kenarındaki serin havanın tadını çıkardı.

Sıcaktan bunalan İstanbullular sahillere akın etti

İstanbul'da havanın sıcak oluşu, azalmakla birlikte etkisini akşam saatlerinde de gösterdi. Sıcaktan bunalan ve evlerinden dışarı çıkmayı tercih eden İstanbullular da genel olarak sahillere gitti. Asya yakasındaki ilk tercihlerden birisi Kadıköy Caddebostan Sahili'ydi. Piknik yapanlar, sahildeki bisiklet yolunda bisiklet kullananlar ve spor yapanlar, renkli görüntüler oluşturdu. 

Sıcaktan bunalan İstanbullular sahillere akın etti

Avrupa yakasında da dolup taşan noktalardan birisi, Zeytinburnu Sahili oldu. Sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, burada da geç saatlere kadar sahil serinliğinin keyfini çıkarmaya çalıştı.  

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