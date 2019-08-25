Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Dr. Serap Altekin şunları söyledi:

“Şiddet içeren olayların görüntülerinin yayınlanması halk sağlığı için zararlıdır. Cinayet görüntülerini izleyenlerin psikolojik sağlığı açısından olumsuz etkiler yaratma potansiyelindedir. Şiddet içeren görüntüler izleyenleri travmatize edebilir; izler bırakabilir, uykuda bozulmalara, sürekli tetikte olma ve aşırı irkilme haline, kâbuslara, görüntülerin gözün önünde canlanmasına neden olabilir. Bu da insanların hayatlarını sekteye uğratabilir. Ayrıca şiddeti tekrar tekrar göstermek insanların şiddete karşı duyarsızlaşmasına ve şiddetin giderek normalleşmesine neden olabilir. Farkındalığı sağlayacak şey, şiddetin ardındaki toplumsal ve politik unsurlara dikkat çekmek ve de alınabilecek tedbirlere, başvurulacak yerlere dair bilgilendirici yayınlar yapmaktır. Şiddet bir halk sağlığı sorunudur, kamusal bir meseledir. Özellikle kadına yönelik erkek şiddetinin ardında toplumsal cinsiyet eşitsizliği vardır. Bu nedenle kadınlara haklarının ne olduğunu, ihtiyaç duyduklarında nerelere başvurabileceklerini aktarabilmek, var olan kanunların ve adalet sisteminin işleyişinin takipçisi olmak, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yerleştirmek koruyucu, önleyici ve destekleyici olacaktır.”