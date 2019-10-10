Şiddete karşı ‘mobil imdat’

Milliyet, dün Sağlık Bakanlığı’nın TBMM’ye gönderdiği sağlık çalışanlarına yönelik şiddet raporunu kamuoyuna duyurmuştu. Bakanlığın raporuna göre; sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yeni bir uygulamaya geçiyor. Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod uygulamasına geçiş zamanını kısaltabilmek ve anında müdahaleyi sağlayabilmek için bir ilke imza atıyor. Bakanlık “beyaz kod” sisteminin güncellenmesi için hazırladığı teknik yazılıma “mobil imdat” yazılım sistemi entegre edilecek. Bu sistemle doktorlar başta olmak üzere sağlık çalışanları fiziksel veya sözlü şiddet söz konusu olduğunda cep telefonları başta olmak üzere mobil cihazlardan “imdat” çağrısında bulunabilecek. Tek dokunuşla mobil cihazdan yapılan çağrı, beyaz kod yazılım sistemi aracığıyla çalışan güvenliği birimini anında uyaracak. Böylece şiddet vakaları büyümeden güvenlik birimlerince önlenecek.

Takip ve raporlama

Beyaz kod sisteminin güncellenmesi ile sağlıkta şiddet olaylarının kök nedenleri analiz edilebilecek ve hukuki yardım süreçlerinin bütünüyle elektronik sistem üzerinden takibi ve koordinasyonu sağlanabilecek. Ayrıca ilgili genel müdürlükler ve il sağlık müdürlükleri, çalışan hakları, güvenlik birimi çalışmaları ve görevli yöneticiler için, beyaz kod vakalarının takibi, rapor alma ve risk analizleri oluşturmak amacıyla raporlama ekranı da olacak.