Şiddete karşı yürüyen kadınlar tek ses: Bir kişi daha eksilmeyeceğiz

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde dün Türkiye genelinde birçok etkinlik ve yürüyüş düzenlenerek kadına şiddetin son bulması çağrıları yapıldı. Kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin protesto edildiği yerlerden biri de Taksim’di.



25 Kasım Kadın Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen binlerce kadın Taksim Tünel’den Asmalımescit’in önüne kadar yürüdü. Kadınlar, ‘Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok’ yazan pankartın altında toplanırken ‘Hayatımızı Savunuyoruz’, ‘Erkek şiddetine son’ dövizleriyle birlikte erkek şiddetiyle hayattan koparılan kadınların isimlerini taşıdı. “Tesadüf değil erkek şiddeti”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Kadınlar birlikte, birlikte güçlü”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atıldı.









‘Artık yeter’



25 Kasım Kadın Platformu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Güleda Cankel, Şule Çet, Ecem Balcı, Nadira Kadirova, Emine Bulut, Emine Nuyan, Müzeyyen Boylu, Kübra Aşkın, Ceren Damar, Didem Akay... Sosyal medya etiketleri arasında bir kadının adını daha görmekten korkar olduk. Çünkü bu ya o kadının hayatta olmadığı ya da korkunç bir şiddete uğramasına rağmen adalet bulamadığı anlamına geliyor. Artık yeter. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok diyoruz. Bu ülkede her gün kadınlar öldürülüyor. Kadınlar, her gün, boşanmak istedikleri için, “Hayır” dedikleri için öldürülüyor. Kadınlar, her gün, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 uygulanmadığı için öldürülüyor.”









Yapılan basın açıklamasının ardından İstiklal Caddesi’ne yürümek isteyen bir grup kadına, polis müdahale etti. Müdahalenin ardından kadınlar ara sokaklara dağıldı.