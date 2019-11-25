‘Şiddeti ortaya ser’

KAYAD’dan yapılan açıklamaya göre, öncek gün saat 11.00-14.00 arası Selimiye Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar, “yaşadıkları veya tanık oldukları şiddeti çamaşır ipine sererek” etkinliğe katkı verdi.



Etkinlikte konuşma yapan KAYAD Başkanı Meral Akıncı, “Kirli çamaşırlar ortaya serilmez” anlayışını terk etmenin zamanı geldiğini vurguladı.