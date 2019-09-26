Şiddetin nedenleri masaya yatırılıyor

Çalıştayda, “Eğitim”, “Medya”, “Spor”, “Siyasi ve Kurumsal”, “Aile” gibi başlıklar belirlenirken “Kadına Şiddet” konusunda bir başlık açılmaması dikkati çekti. Çalıştay için oluşturulan 8 kişilik “Düzenleme Kurulu”nda sadece tek bir kadının görev aldığı görüldü. Kurulda, TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, TİHEK Üyesi Halil Kalabalık, Doç. Dr. Müşerref Yardım, Yusuf Sayın, Dr. Abdullah Acar, Murat Tümay, Mustafa Yayla ve Muhterem Dilbirliği bulunuyor. Çalıştay için 13 konu başlığı belirlenirken bu başlıklar içerisinde son dönem Türkiye’nin ana gündemlerinden olan, “kadına şiddet” konu başlığının yer almaması ise dikkat çekti. Çalıştay konuları olarak, “Şiddet Olgusu ve Boyutları”, “Çalışma Hayatında Şiddet”, “Eğitim Hayatında Şiddet”, “Ev/Aile-İçi Şiddet”, “Kırılgan Gruplara Yönelik Şiddet”, “Medya ve Şiddet”, “Spor ve Şiddet”, “Siyasi ve Kurumsal Şiddet”, “Mafya-Terör Hareketleri ve Şiddet”, “Toplumsal Değerler ve Şiddetle Mücadele”, “Şiddeti Önleyici Çalışmalar ve Sorumluluklar”, “Şiddetle Mücadelede Sivil Toplum Sorumlulukları” ve “Şiddetle Mücadelede Kurumların Sorumlulukları” başlıkları belirlendi. Kadına yönelik şiddetin özel bir başlığı olmadığı çalıştayda yapılacak sunumların 30 Ekim’e kadar gönderilmesi istendi. Çalıştay için akademisyenler ve araştırmacılar ile katılımcılar için çağrı metni de kaleme alındı. Metinde, çalıştayın konuyu bir bütün olarak ‘insana karşı şiddet’ temasıyla ele alacağı belirtildi.