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24.12.2019 - 21:28 | | AA

Şiddetli fırtına! Direkler devrildi, evlerin çatıları uçtu

Erzincan'da şiddetli rüzgar nedeniyle 7 ev 9 ağıl ile 3 deponun çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, elektrik nakil hatlarında arıza meydana geldi.

Şiddetli fırtına! Direkler devrildi, evlerin çatıları uçtu

Şiddetli rüzgar nedeniyle Çayırlı ilçesine bağlı Büyük Gelengeç ve Küçük Gelengeç köylerinde 7 ev, 7 ağıl ile 3 deponun çatısı uçtu, Otlukbeli ilçesi Avcıçayırı köyünde ise 2 ağıl ve Tercan ilçesine bağlı Oğulveren köyünde ise 1 samanlığın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı elektrik direkleri devrildi, nakil hatları zarar gördü. ARAS yetkilileri direkler ve hatların onarımı için çalışma başlattı.

Şiddetli fırtına Direkler devrildi, evlerin çatıları uçtu


Erzincan İl Affet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgelere sevk edildi. Yapılan kontrollerde can kaybının olmadığı, bazı evlerde hasar oluştuğunu belirlendi.

Bölgede öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

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