Sıfır Atık Projesi’ne 32 bin okul başvurdu

Anadolu’nun köylerinin çoğunda şimdilerde azalsa da hala çöp toplama alanının bulunmadığına işaret eden Selçuk, “Köylümüz, çıkarttığı atığı değerlendirmenin yolunu kendi pratik zekasıyla bulur. Önce gereksiz olanı almamayı bilir, sonra elindekini tekrar kullanır, tamir eder, işlevini kaybettiyse başka şekilde değerlendirir, atığını dönüştürür, kompost tekniğiyle kendi gübresini arka bahçesinde elde eder, tarlasında kullanır. Daha neler, neler. Bu bir öz bilgi, zaten var ve kuşaktan kuşağa da akmış” dedi.

Köylerdeki bu bilincin şehir yaşantısına taşınamadığına dikkati çeken Bakan Selçuk, “Geri dönüşümle asıl yapmamız gereken bu kadim bilince geri dönmek. Köy çeşmesinden akan su boşa gitmesin diye yanına yalak yapıp hayvanları sulayan, kırılan dalı atmayıp yeniden diken, ayağındaki çorabı yamamayı bilen Anadolu insanının bilincine, kabiliyetine ve dönüştürücü üretkenliğine geri dönmemiz lazım” dedi.