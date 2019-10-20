‘Sıfır atık’ta hedef 100 bin istihdam

Entech Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nun kapanış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Sıfır atık yönetim sisteminin 2023 yılına kadar tüm ülkede uygulamaya konulmasını sağlayarak 100 bin kişiye istihdam bekliyoruz” dedi. Erdoğan, “Doğal kaynakları tüketmeden, yarına aktarılabilir şekilde bırakmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek hepimiz için bir zarurettir” ifadelerini kullandı.



Konuşmasında çevre bilincini doğayı bir bütün halinde görmenin önemini vurgulayan Emine Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



“Birbirimize karşı sorumluluklarımızın son derece arttığı bir dönemden geçiyoruz. İyi ya da kötü, attığımız her adım, etrafımızdaki yaşamı şekillendiriyor. 21. yüzyılın teknoloji alanındaki başarılarıyla övünürken, tüm dünyayı devasa bir vahşi depolama alanına dönüştürecek kadar çöp üretiyoruz. Bazen bakıyorum da, o kadar gereksiz paketlemeler yapılıyor ki. Yarım kiloluk bir gıdanın kendisinden katbekat ağırlıkta paketinin olduğunu görüyoruz. Size Japonya’nın sıfır atık kasabası Kamikatsu’dan örnek vermek istiyorum. Bu küçük kasaba, çöpünün yüzde 80’ini geri dönüştürüyor.”





Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, “Biz sıfır atık projesiyle şu anda yüzde 13 olan geri kazanım hedefimizi 2023 yılında yüzde 35’e çıkaracağız. İnşallah ilerleyen yıllarda da gelişmiş ülkeleri geçerek o yüzde 50 bandını yakalamak istiyoruz. Bu anlamda sıfır atık projemiz çok önemli” dedi.



‘45 kategoriye ayırıyorlar’



“Sadece yüzde 20’si, depolama alanına gidiyor. Japonya ziyaretim sırasında görüştüğüm belediye başkanı, 2020’de yüzde 100 geri dönüşüm hedeflediklerini söyledi. Kamikatsu’nun başarısının sırrı, yaşayan herkesin bu seferberliğe katılması. Çöplerini 45 kategoriye ayırıyorlar. Hülasa, tüm yönleriyle yaşam biçimlerimizi yeniden gözden geçirmek durumundayız.”



2017’de Sıfır Atık Projesi başladığında ilk hedefin kamu kurumlarındaki çöpleri kaynağında ayrıştırmak olduğunu vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: “Haziran 2017 tarihinden itibaren, 25 bin hizmet binasında sıfır atık sistemine geçtik. Sıfır Atık Yönetmeliği ile, 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre etmiş olacağız. İkinci yarısında ise, 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim sistemine dahil edilmiş olacak.



Topladığımız atık miktarını ve yürütülen diğer çalışmaları kayıt altına almak için Sıfır Atık Bilgi Sistemini devreye soktuk. Bugüne kadar 22 bin 913 kurum ve kuruluş bu sisteme entegre oldu, veri girişi yapmaya başladı. Sıfır atığın büyük bir değişim hareketi olduğuna inanıyorum.”



Tablo hediye edildi



Emine Erdoğan’ın konuşmasının ardından CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem atık ürünlerden geri kazandırılmış tablo hediye etti. Programın ardından Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum stantları gezdi. Erdoğan ve Kurum, tahtadan mutfak gereçlerinin yapıldığı stantta tahta kaşık oydu.