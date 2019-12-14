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14.12.2019 - 12:26 | | AA

Sıfır kilometre cipleri taşıyan TIR tarlaya devrildi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen TIR'daki sıfır kilometre ciplerde hasar oluştu.

Sıfır kilometre cipleri taşıyan TIR tarlaya devrildi
Sıfır kilometre cipleri taşıyan TIR tarlaya devrildi
Sıfır kilometre cipleri taşıyan TIR tarlaya devrildi
Sıfır kilometre cipleri taşıyan TIR tarlaya devrildi
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Romanya'dan Türkiye'ye gelen Gabriel Ivanov'un kullandığı yabancı plakalı TIR, Lalapaşa kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.

Devrilen TIR'dan düşen 3 cip ile dorsedeki 3 cipte hasar oluştu. 

Cipler çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. 

Sürücü Ivanov kazayı yara almadan atlattı.

Sıfır kilometre cipleri taşıyan TIR tarlaya devrildi

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