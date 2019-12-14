Sıfır kilometre cipleri taşıyan TIR tarlaya devrildi

Romanya'dan Türkiye'ye gelen Gabriel Ivanov'un kullandığı yabancı plakalı TIR, Lalapaşa kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.
Devrilen TIR'dan düşen 3 cip ile dorsedeki 3 cipte hasar oluştu.
Cipler çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Sürücü Ivanov kazayı yara almadan atlattı.
7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.