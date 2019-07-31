‘Sigara konusunda Türkiye duyarsız’

Özellikle sigara içenlerde sık görülen bir akciğer kanseri türüne neden olabilecek gen bozukluklarını tespit ettiklerini anlatan Gümüş, “Türkiye, sigara konusunda çok duyarsız. Sigara içmeseniz bile eğer geninizde bu tür bir bozukluk varsa akciğer kanserine yakalanabiliyorsunuz. Türkiye bu konuda riskli çünkü her yerde sigara içiliyor. Sizin keyif için içtiğiniz sigara belki de yanınızdaki gen bozukluğu olan kişinin akciğer kanserine yakalanarak ölmesine neden olabilir” dedi.

Akciğer kanserine neden olan gen bozukluklarının tam olarak bilinmediğini anlatan Dr. Gümüş, şunları anlattı: “Meme veya pankreas kanserinde etkili olan genleri biliyoruz ama akciğer kanserinde henüz çok yolun başındayız. Yaptığımız çalışmada, akciğer kanserine yakalanma riskini artıran bir geni araştırdık. Akciğer kanseri olanların kan ve tükürük örnekleriyle sağlıklı insanların örneklerini karşılaştırdık. Bir grup gendeki bozukluğun akciğer kanseri riskini çok artırdığını gördük ki bunlar özellikle DNA’yı onaran genler. İkinci derece sigara dumanına maruz kalan insanlarda gen bozukluğu varsa o insanda da akciğer kanseri gelişiyor.”

Bu tür gen mutasyonu olan insanların mutlaka sigaradan uzak durmaları gerektiğinin altını çizen Dr. Gümüş, “Sigara konusunda ülkemizde çok büyük duyarsızlık var. Açık-kapalı alanlarda, parklarda her yerde içiliyor. Yasak ama kimse dinlemiyor” dedi.

O dergide yayımlandı

Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra ABD’de Princeton Üniversitesi’nden doktora yapan, Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cornell Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarını gerçekleştiren Dr. Zeynep Gümüş, New York Mount Sinai Tıp Fakültesi Genetik ve Genomik Bilimler Bölümü’nde doktor öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Gümüş’ün özellikle akciğer kanserin yakalanma riskini artıran bir tür gen bozukluğuyla ilgili yaptığı araştırma, Clinical Canser Research Dergisi’nde yayınlandı.