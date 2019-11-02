Sigarasız ortam için cezaevi değiştirildi

Kronik astım ve KOAH hastası E.Ş. koğuşunda sürekli sigara içilmesi üzerine cezaevi yönetimine başvurdu. Daha önce tüberküloz tedavisi gördüğünü söyleyen E.Ş. sağlığının etkilendiğini belirterek başka bir koğuşa nakledilmek istedi. Cezaevi yönetiminin, kurumda sigara içilmeyen koğuş bulunmadığını belirtmesi üzerine E.Ş. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) durumunu anlatan bir dilekçe gönderdi.

Başvuruyu inceleyen TİHEK, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a dayanarak, hükümlünün sigara içilmeyen bir cezaevine nakledilmesi için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Kurumlar arasında yapılan yazışmaların ardından E.Ş. Tavşanlı’daki cezaevinin sigara içilmeyen koğuşuna nakledildi.