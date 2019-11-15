15.11.2019 - 14:51 | | DHA
Siirt merkezli 4 ilde 'Narko-Kıran 56' operasyonu: 47 gözaltı
Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen 'Narko-Kıran 56' operasyonunda 124,5 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 7'si kamu görevlisi 47 kişi gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce Siirt merkezli, Diyarbakır, Batman ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı 'Narko-Kıran 56' operasyonu düzenlendi.
525 kolluk görevlisinin katıldığı operasyonlarda çok sayıda adreste ve arazide yapılan aramada yaklaşık 124,5 kilo uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, cam pipo, kova, enjektör, ruhsatsız tabanca, 16 tabanca fişeği ve 46 cep telefonu ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, 4 şehirde 7'si kamu görevlisi toplam 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemleri sürürken, adreslerinde bulunamayan 5 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kan donduran itiraflar! Barışma teklifimi reddedince önce Buket'i sonra Zeynep'i...Ukrayna'da Tıp Fakültesi'nde okuyan Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni bıçakla öldürdüğü gerekçesi ile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Hüsnü Can Çökmez'in yargılanmasına başlandı. Kendisinden ayrılan Buket Yıldız ile barışmak için Ukrayna'ya gittiğini, Buket'in barışma teklifini reddederek kendisine hakaret ettiğini öne süren Çökmez, "Bana küfür etti ve tokat atmaya başladı. Sinirlendim ve olay gerçekleşti" dedi. Çökmez, kimlik tespiti sırasında mesleğinin dolandırıcılık olduğunu, aylık gelirinin de 100 bin TL olduğunu beyan etti.