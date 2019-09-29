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29.09.2019 - 01:48 | | AA, DHA

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi" denildi.

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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