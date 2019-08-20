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20.08.2019 - 02:07| İHA

Siirt'te hareketli dakikalar! 1 kişi etkisiz hale getirildi

Siirt'te polis ekipleri ve belirsiz kişiler tarafından çıkan silahlı olayda 1 kişi etkisiz hale getirilirken, 1 polis yaralandı.

Siirt'te hareketli dakikalar! 1 kişi etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgilere göre, Olay Algül Mahallesi meydana geldi. Devriye gezen polislere kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polislerinde karşılık vermesiyle 1 etkisiz hale getirildi, 1 poliste yaralandı.

Siirtte hareketli dakikalar 1 kişi etkisiz hale getirildi

Yaralı polis memuru ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra bölgeye gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirtte hareketli dakikalar 1 kişi etkisiz hale getirildi

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