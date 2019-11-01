01.11.2019 - 13:50 | | DHA
Siirt'te PKK operasyonu: 16 gözaltı
Siirt'te PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 16 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yardım sağlayanlara yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 şüpheliden 16'sı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 15 fişek, satışa hazır esrar, terör örgütünün simgeleyen bez parçası, örgüt mensuplarının bulunduğu fotoğraf ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, 4 kişinin yakalanması için çalışma sürüyor.
DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izlediDemirören Haber Ajansı (DHA), Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntüledi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında 'sözde' yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.