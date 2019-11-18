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18.11.2019 - 16:17 | | DHA, AA

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait drone ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 4 sığınakta drone ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait drone ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yassıdağ (Ciraf) bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 13-15 Kasım'da "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda barınma alanı olarak tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramada, drone, telsiz, bas-konuş aparatı, güneş paneli, 2 kilogram amonyum nitrat, 54 metre patlayıcı yapımında kullanılan kablo ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Sığınaklar kontrolü şekilde imha edildi.

Siirtte PKKlı teröristlere ait drone ele geçirildi

Siirtte PKKlı teröristlere ait drone ele geçirildi

 

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