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13.08.2019 - 11:38| İHA

Siirt'te PKK'ya yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Siirt'te PKK'ya yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca istihbarı çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Düzenlenen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen G.E. ve M.A. isimli şahısların Veysel Karani Beldesi bölgesinde olduklarının öğrenilmesi üzerine icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi faaliyetinde, 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında yürütülen adli işlemler devam etmektedir" denildi.

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