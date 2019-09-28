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28.09.2019 - 20:36 | | AA/DHA

Siirt'te terör örgütüne bir darbe daha! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Siirt'te terör örgütüne bir darbe daha! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Valilik'ten yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, dün İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Dadaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen, 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesine erzak ve malzeme götürmeye çalıştıklarının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, bu teröristlerle iş birliği içinde oldukları gerekçesiyle İ.T, Z.T, Ş.D, A.D. ve E.T'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Siirtte terör örgütüne bir darbe daha Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Açıklamada, operasyonda yapılan aramada, yakın hava desteğinde bombanın düştüğü noktalarda, 4 piyade tüfeği, 2 el bombası, 3 şarjör, ses kayıt cihazı, 2 not defteri, 4 termal elbise, 3 sırt çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi bulunduğu aktarılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanların muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği kaydedildi.

Siirtte terör örgütüne bir darbe daha Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

 

 

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