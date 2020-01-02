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02.01.2020 - 10:32 | | DHA

Siirt'te uyuşturucu ticaretine tutuklama

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, uyuşturucu sattığı tespit edilen S.C., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu ticaretine tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Kurtalan ilçesinde S.C.'nin uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edildi. S.Ç.'nin adresine düzenlenen operasyonda 150 gram sentetik uyuşturucu ve 17 uyuşturucu hap, bin lira nakit para, 6 uyuşturucu paketleme folyosu ve cep telefonunu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.C., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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