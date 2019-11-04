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04.11.2019 - 13:58 | | İHA

Şikayet ettiği gaspçılarla birlikte yakalandı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde darp ve tehdit ederek bir kişinin motosikletinin anahtar ve ruhsatını zorla alıp, yağma olayını gerçekleştiren 2 kişi yakalandı. Polisin bir eve yaptığı baskında şikayetçi ve kendisini gasp ettiğini iddia ettiği iki şüpheli, birlikte uyuşturucu kullanırken yakalandı. Yağma şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şikayet ettiği gaspçılarla birlikte yakalandı!

Olay, 24 Kasım tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. isimli vatandaş iki kişi tarafından darp ve tehdit edilerek motosikletinin anahtar ve ruhsatı zorla alındı. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yağma olayının şüphelilerinden Y.Y., arkadaşı F.S.’ye ait evde yakalanarak gözaltına alındı. İkamete yapılan baskın sırasında evde Y.Y. ve F.S.’nin haricinde yağma olayının müştekisi M.C.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi bulunurken, şahısların hep birlikte uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi. Şahısların üzerinde 6,82 gram esrar maddesi, ikamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 30 adet 9 mm fişek, şüpheli Y.Y.’ye ait araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 13 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Yağma olayının şüphelilerinden İ.B. de yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yağma, 6136 SKM, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından adli işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler Y.Y. ve İ.B. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

 

 

 

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