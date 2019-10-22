Silah kaçakçılık şebekesinden kriminal polisler çıktı

Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları saha çalışmalarında Pendik, Tuzla, Maltepe ve Kartal bölgesinde bir süredir kaçak silah yakalama olaylarının artması üzerine bölgeye yoğunlaştı. Yapılan araştırmalarda birbirleriyle bağlantılı bazı şebeke üyelerini belirleyen ekipler, ortak hareket ettiği tespit edilen şebeke üyelerini takibe aldı. Çalışmaların devamında, şebekelere silah temin eden şebekenin başını Mustafa K. isimli bir makine mühendisinin çektiği belirlendi.“Hayalet silah” olarak bilinen ve X-Ray’dan geçebilen Glock marka silahların bile bire bir taklidini yaptığı tespit edilen Mustafa K.’nin yapılan teknik ve fiziki takiplerde polislerle de irtibatı belirlendi.

Takip ve izleme çalışmalarında Kriminal Şube Müdürlüğü'nde görevli 4 polisin Mustafa K. ile görüştüğünü tespit eden Organize ekipleri, polislerin görevli oldukları kriminal laboratuvar depolardan mermi alarak, şebekeye sattığı ve müşteri tespit ettiği tespit edildi. Başta şebeke elebaşı Mustafa K.’dan ve şebeke üyelerinden silah satın aldıkları da tespit edilen 4 polisin bu silahları daha sonradan 8 ile 15 bin lira arasında bir fiyata el altından sattıkları belirlendi.

ARALARINDA 4 POLİS DE VAR

Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen İstanbul Organize ekipleri, şebeke elebaşı Mustafa K. ile arasında ortağı ve 4 polisin bulunduğu 106 şebeke üyesinin yakalanması için sabah saatlerinde İstanbul, Konya, Kocaeli, Aydın, İzmir, Van, Bingöl, Düzce, Sakarya ve Bursa illerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 106 şüphelinin yakalanması için 129 adrese baskın yapan ekipler, aralarında 4 polisin de bulunduğu 75 şüpheli ismi yakalayıp gözaltına aldı.

Baskınlarda silahların üretildiği Kartal-Pendik-Tuzla bölgesinde bulunan 3 atölyeye de baskın yapan ekipler, 53 tabanca ve 7 av tüfeği, 5 bin 100 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 polis 71 şebeke üyesi Varan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilip sorguya alınırken, şebeke üyesi firari 31 isimin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.