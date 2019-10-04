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04.10.2019 - 12:46 | | DHA

Silahlı saldırıda yaralandı, cezaevine gönderildi

Samsun'da, tabancayla bacağından vurularak yaralanan motosiklet tamircisi Yunus Emre Albayrak, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkınca tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Silahlı saldırıda yaralandı, cezaevine gönderildi

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki motosiklet tamir atölyesinin önünde meydana geldi. İddaya göre E.K., H.S.'nin kullandığı motosiklet ile atölyenin önüne gelerek, tamirci Yunus Emre Albayrak'a tabancayla ateş etti. Albayrak bacağından vurularak yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yunus Emre Albayrak, ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, tedaviye alınan Yunus Emre Albayrak hakkında da 'uyuşturucu kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu ortaya çıktı.Tedavisinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Albayrak, işlemlerin ardından Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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