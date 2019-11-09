Silahtarağa projesinin iptaline itiraz

Birpınar, özetle şunları kaydetti: “Bu tesisten elde edilecek arıtma suyu doğrudan deşarj edilmeyip, Kağıthane Deresi ve çevresindeki alanların peyzaj sulaması da bu tesisten çıkan su ile yapılacaktı. İçme suyu şebekesinden bu kadar büyük alanın peyzaj sulaması yapılması şehir için büyük israf. Şu anda; Fatih, Eyüpsultan, Alibeyköy gibi Haliç’in sol sahilinin tamamını kapsayan havzanın tamamında, günlük 1 milyon m3 atık suyun tamamı, Yenikapı ön arıtmadan geçerek Marmara Denizi’ne deşarj ediliyor. İptal edilen tesis ile Yeni Havalimanı, Esenler Askeri Bölge’deki rezerv alanı yapılacaktı. İddia edildiği gibi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden tesis için ‘Uygun’ ya da ‘Gerekli değil’ açıklaması yapılmamıştır. Halen İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi olan ve İTÜ’den Prof. Dr. İzzet Öztürk, söz konusu tesis ile ilgili; tesisin bölge için gerekli olduğu, ancak kaynak sıkıntısı varsa etap etap inşa edilebileceği ya da bir müddet erteleneceği yönünde görüş vermiştir. Bu teknolojiyi İstanbul gibi bir şehir için ‘İhtiyaç yok’ diye iptal etmek ne akla ne de vicdana sığar. Çevre meselesi siyaset üstü bir meseledir.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, proje için önceki gün ‘temel atmama töreni’ düzenlemiş ve “İSKİ’de arkadaşlarımız, çok önemli ve değerli tespitler yaptılar. Hazırlanan rapordaki tespitlere göre İstanbul Master Planı’nda böyle bir ihtiyaç yok. Arıtma tesisinde arıtılması hedeflenen atık sular Yenikapı ve Baltalimanı atık su tesislerine iletilmekte. Toplanan bu sistem oralara aktarılmakta ve şu anda Yenikapı ve Baltalimanı biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesi 2.5 milyonluk artış dahi olsa bu bölgede yeterli. 2.5 milyon kişi nüfus artışı dahi olsa bu tesise ihtiyaç yok” ifadelerini kullanmıştı.