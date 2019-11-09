Silahtarağa projesinin iptaline itiraz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi’ni ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle iptal etmesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar itiraz etti. Birpınar, Twitter’dan “Dünyanın, atıksuyu evde dahi kullanılabilecek seviyeye getirebilecek en ileri teknolojisi olan membran teknolojisiyle yapılacak tesis Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük kapasiteli membran tesisi olacaktı. Tesisin arıtma kapasitesi; 435.000 m3/ gün ve membran teknolojisi ile yapılacaktı. Tesisin tamamı yer altında yapılacak, üzeri halka açık yeşil alan ve park olacaktı” ifadelerini kullandı.
Birpınar, özetle şunları kaydetti: “Bu tesisten elde edilecek arıtma suyu doğrudan deşarj edilmeyip, Kağıthane Deresi ve çevresindeki alanların peyzaj sulaması da bu tesisten çıkan su ile yapılacaktı. İçme suyu şebekesinden bu kadar büyük alanın peyzaj sulaması yapılması şehir için büyük israf. Şu anda; Fatih, Eyüpsultan, Alibeyköy gibi Haliç’in sol sahilinin tamamını kapsayan havzanın tamamında, günlük 1 milyon m3 atık suyun tamamı, Yenikapı ön arıtmadan geçerek Marmara Denizi’ne deşarj ediliyor. İptal edilen tesis ile Yeni Havalimanı, Esenler Askeri Bölge’deki rezerv alanı yapılacaktı. İddia edildiği gibi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden tesis için ‘Uygun’ ya da ‘Gerekli değil’ açıklaması yapılmamıştır. Halen İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi olan ve İTÜ’den Prof. Dr. İzzet Öztürk, söz konusu tesis ile ilgili; tesisin bölge için gerekli olduğu, ancak kaynak sıkıntısı varsa etap etap inşa edilebileceği ya da bir müddet erteleneceği yönünde görüş vermiştir. Bu teknolojiyi İstanbul gibi bir şehir için ‘İhtiyaç yok’ diye iptal etmek ne akla ne de vicdana sığar. Çevre meselesi siyaset üstü bir meseledir.”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, proje için önceki gün ‘temel atmama töreni’ düzenlemiş ve “İSKİ’de arkadaşlarımız, çok önemli ve değerli tespitler yaptılar. Hazırlanan rapordaki tespitlere göre İstanbul Master Planı’nda böyle bir ihtiyaç yok. Arıtma tesisinde arıtılması hedeflenen atık sular Yenikapı ve Baltalimanı atık su tesislerine iletilmekte. Toplanan bu sistem oralara aktarılmakta ve şu anda Yenikapı ve Baltalimanı biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesi 2.5 milyonluk artış dahi olsa bu bölgede yeterli. 2.5 milyon kişi nüfus artışı dahi olsa bu tesise ihtiyaç yok” ifadelerini kullanmıştı.