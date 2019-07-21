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21.07.2019 - 04:06| DHA/AA

Kafa kafaya facia: Ölüler ve yaralılar var

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kafa kafaya facia: Ölüler ve yaralılar var

 Alınan bilgiye göre, Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BD 1730 plakalı panelvan minibüs, Nişantepe mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

 Geçtiği ters şeritte ilerleyen minibüs bu sırada karşı yönden gelen 34 FL 0813 plakalı panelvan minibüse çarptı, bir süre daha ilerledikten sonra yol kenarındaki trapez kanala düşerek, durabildi.

 Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı, trafik akışı kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

 34 FL 0813 plakalı minibüste bulunan Serhat Ak ile Sefa Üdül olay yerinde hayatını kaybederken, aynı minibüsteki 1'i ağır 3 yaralı, ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar, Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 Ak ve Üdül'ün cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.

 34 BD 1730 plakalı minibüs şoförü gözaltına alındı.

 Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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