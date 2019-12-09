Åžile Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralÄ±

Olay saat 00:20 sÄ±ralarÄ±nda Åžile Otoyolu Ã‡ekmekÃ¶y istikameti Tantavi TÃ¼neli Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda meydana geldi. Â Ä°ddiaya gÃ¶re daha Ã¶nceden meydana gelen trafik kazasÄ±nÄ± fark eden 34 THA 72 plakalÄ± taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ali CansÄ±z yavaÅŸladÄ±. Onu fark eden 34 VS 1703 plakalÄ± otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ yavaÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada arkasÄ±ndan makas atarak ilerlediÄŸi iddia edilen 34 TK 4764 plakalÄ± otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Serdar HacÄ±oÄŸlu duramayarak 34 VS 1703 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle sÃ¼rÃ¼klenen otomobil Ali CansÄ±z'Ä±n taksisine Ã§arparken araÃ§ta bulunan iki kiÅŸi yaralandÄ±.Â

2 YARALIÂ

Olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YaralÄ± vatandaÅŸlar ambulans ile Ãœmraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. OluÅŸan kaza sebebiyle Åžile otoyolu Ã‡ekmekÃ¶y istikameti bir sÃ¼re trafiÄŸe kapandÄ±. Kaza sÄ±rasÄ±nda takside bulunan soyadÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen Mehmet isimli yolcu, "Biz takside gidiyorduk eÅŸimle birlikte. Beyaz araÃ§ arkamÄ±zdaki araca Ã§arptÄ±. ArkamÄ±zdaki araÃ§ta bize Ã§arptÄ±. Kaza sonrasÄ± beyaz otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ araÃ§tan inerek kaÃ§tÄ±. YanÄ±nda da bir bayan vardÄ±. Daha sonra olay yerine gelen 2 arkadaÅŸ aracÄ± kendilerinin kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyorlar. ArabayÄ± sÃ¼ren onlar deÄŸildi. YaralÄ± vatandaÅŸlar ambulans ile hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AracÄ± sÃ¼ren gerÃ§ek kiÅŸi bulunsun" dedi. Â SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ifadelerinin Ã§eliÅŸkili olmasÄ± Ã¼zerine olay yerine gelen trafik polisleri sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ifadelerini kamera ile kayÄ±t altÄ±na aldÄ±. AraÃ§larÄ±n Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan trafik normale dÃ¶ndÃ¼. Olay ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â