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12.09.2019 - 16:50| DHA

Şile yolunda kaza! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Şile yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bir kişi otomobilde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle Şile yolunda yoğun trafik oluştu.

Şile yolunda kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Şile yolu Şile istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde bulunan bir kişi sıkıştı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan kişiyi çıkarttı. Kaza nedeniyle Şile yolunda trafik durma noktasına geldi. Oluşan trafik Ümraniye'ye kadar ulaştı. Kazaya karışan bir araç sürücüsü, “En sağ şeritteki araç, direksiyon hâkimiyetini kaybedip iki araca birden çarpıyor. Bir tane yaralı bayan vardı götürdüler" dedi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

 

 

Şile yolunda kaza! Ortalık savaş alanına döndüİstanbul Şile yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bir kişi otomobilde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle Şile yolunda yoğun trafik oluştu.
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