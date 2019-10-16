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16.10.2019 - 16:25 | | İHA

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

İstanbul'un Şile ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı
Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı
Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı
Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı
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Kaza, bugün saat 14.45 sıralarında Üvezli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.P. idaresindeki 34 BG 7117 plakalı otomobil, Üvezli sapağından İstanbul yönüne çıkış yapan S.E. idaresindeki 34 CAL 951 plakalı araçla çarptı. Kazada psikolog olduğu öğrenilen S.E.'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılırken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Havaya uçuruldu!Barış Pınarı Harekâtı'ndan yeni fotoğraflar geliyor. Rasulayn ve Ayn el Arap'tan siyah dumanlar yükseldi, patlama sesleri duyuldu. Akçakale'de ise sevkiyat var.
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